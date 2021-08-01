وفد «الوطني» يختتم زيارته للكويت

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حمد الرحومي زيارة رسمية لدولة الكويت الشقيقة استغرقت يومين.

وكان في وداع الوفد على أرض المطار الأميري أحمد خليفة الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وعادل اللوغاني الأمين العام للمجلس، والدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت.

وقد التقى وفد المجلس الوطني الاتحادي خلال الزيارة بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وعقد جلسة مباحثات مع أحمد خليفة الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وعدد من رؤساء اللجان.

وجسدت الزيارة عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، والتي تحظى بدعم واهتمام قيادتي وحكومتي البلدين لما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة ووشائج القربى التاريخية.

كما جرى خلال الزيارة بحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي في مختلف الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: صابرين حسن اليماحي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.