الليسيلي تحتضن مزاينة «المرموم للرطب»

دبي (الاتحاد)

في تظاهرة زراعية بيئية سياحية اجتماعية تراثية تزامنت مع صيف 2021 على رمال الليسيلي الذهبية، أطلقت جمعية النهضة النسائية – فرع الليسيلي بحضور اليازية خليفة مديرة فرع الليسيلي، وأسرة الجمعية والمشاركين، فعالية (مزاينة المرموم للرطب 2021) والتي تندرج ضمن مبادرة تراث وميراث، وشارك في الفعالية عدد من أصحاب مزارع النخيل بإمارة دبي.

وقالت اليازية خليفة: بتوجيهات من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير -رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي- أطلق فرع الليسيلي فعالية (مزاينة المرموم للرطب 2021) في دورته الأولى، حيث تهدف إلى تعزيز موقع المرموم خاصة ودبي عامة في قطاع الثروة الزراعية، وترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل والتي تشتهر بتنوع وجودة أصنافه عبر مضاعفة الاهتمام بالنخيل، والمساهمة في دعم ملاكه والمزارعين، وتطوير الصناعات المحلية، والمشاريع الشبابية القائمة على الرطب، والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي، وتضم مزاينة المرموم للرطب شوطين: شوطاً للخلاص، وشوط نخبة ثلاثة أصناف، وتم وضع جوائز نقدية للمراكز الثلاثة الأولى من كل شوط.