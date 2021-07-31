70 مشروعاً جديداً تطرحها «أشغال الشارقة»

الشارقة (وام)

طرحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 70 مناقصة لمشاريع متنوعة تضمنت 35 مشروعاً إنشائياً و42 مشروعاً خاصاً بالصيانة و58 مشروعاً خاصاً بالتوريد والتركيب و5 مشاريع أعمال ترابية و4 مشاريع هدم إلى جانب أعمال إنشاء مبانٍ وحدائق وأعمال البنية التحتية والصيانة والتوريد والتركيب وأعمال الهدم.

وقالت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في الدائرة: إن من أبرز المشاريع التي طرحت الدائرة مناقصتها خلال النصف الأول هي إنشاء حديقة رويضة للنساء وحديقة حي حمدة العامة في مليحة وحديقة في منطقة مويلح التجارية، وإنشاء بيوت بلاستيكية زراعية في منطقة البردي وبناء سوق للمواشي في خورفكان وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحومة وإنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة مويلح وخط الضخ إلى محطة الحومة وأعمال التسويات الترابية بمنطقة السيوح/15/، بالإضافة إلى جملة من مشاريع الصيانة في مختلف مناطق الإمارة. كما تم إصدار عدد 26 رسالة تكليف خاصة بأعمال الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم الخاصة والإشراف وحساب الكميات للمشاريع، ومن أبرزها المساجد والحدائق والمباني التعليمية والصرف الصحي إلى جانب 144 رسالة تكليف خلال النصف الأول بقيمة 777 مليون درهم، حيث تسهم هذه المشاريع في إيجاد فرص عمل جديدة وتدعم النشاط الاقتصادي بالقطاعات كافة في مدن الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية وتحسين مستويات الإنتاجية.

وأوضحت أن تخفيض تكاليف المشروعات الهندسية في المباني ومشاريع البنية التحتية من أهم أولويات العمل بالدائرة وفقاً للتوجهات الحكومية، حيث حققت الدائرة وفراً قدره 21 مليون درهم من إجمالي مشاريعها خلال النصف الأول بمقدار توفير يبلغ 3% عبر تبني الدائرة تطبيق عدة أساليب هندسية لضمان تقليل تكاليف المشاريع مع تقديم أعلى جودة.