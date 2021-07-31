«محفظتي» تخزن مليوني وثيقة رسمية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت هيئة أبوظبي الرقمية أن مبادرة «محفظتي» منذ إطلاقها في عام، والتي تندرج ضمن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، قامت بتقديم خدماتها لأكثر من 296 ألفاً و 852 مستخدماً، بالإضافة إلى 832 ألفاً و 104 عمليات تسديد مالية للمعاملات ومليونين و122 ألفاً و138 وثيقة تم تخزينها ضمن مبادرة «محفظتي»، وتم التعامل مع أكثر من 155 ألف خدمة لدعم العملاء. بالإضافة إلى أنه ومع استمرار إمارة أبوظبي في جهودها لتكون مثالاً يحتذى به في الاعتماد بشكل أساسي على معايير الاستدامة، فقد أسهمت مبادرة «محفظتي» في تقليل كمية استهلاك الورق وتوفير الموارد الطبيعية وبالتالي الحفاظ على البيئة.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة «محفظتي» الرقمية تمكّن المستخدمين من جمع وتخزين وتحديث ما يصل إلى 50 نوعاً مختلفاً من الوثائق المهمة من جميع الجهات الحكومية مما يوفر مستوى عالياً من الشفافية والأمان، كما يمكنهم من تخزين مستندات أخرى كالتأمين الطبي والتراخيص التجارية وسجلات السيارات وعقود الإيجار.

وأشارت هيئة أبوظبي الرقمية إلى أن مبادرة «محفظتي» تعتبر تجربة رقمية رائدة في تخزين الوثائق الرسمية والمعلومات الشخصية الرئيسية، وتُمكن المقيمين والمواطنين من تحديث وتجديد تفاصيل معلوماتهم ومعالجة المدفوعات بشكل فوري من خلال منصة رقمية واحدة وآمنة. كما قامت هيئة أبوظبي الرقمية مؤخراً، بتقديم مجموعة من الخصائص والتحديثات الجديدة ضمن مبادرة «محفظتي»، وتتيح الخصائص والخدمات الرقمية الجديدة للمتعاملين إمكانية تتبع حالة طلباتهم المتعلقة بأكثر من 350 خدمة تقدمها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 70 عملية دفع رقمي يمكن إجراؤها من خلال منصة «سداد أبوظبي» التابعة لـ منظومة «تم».

الوثائق الرسمية للمستخدمين

كما تم تطوير «محفظتي» لتكون أداة شخصية قيمة يجري الاعتماد عليها بشكل يومي، والآن تم ضمها لمنصة مركزية مبتكرة، الأمر الذي يُمثل قفزة نوعية في النظم الرقمية، لجمع وتخزين وتحديث المعلومات والمدفوعات والوثائق الحيوية في مكان واحد وآمن، وتهدف مبادرة «محفظتي» إلى توفير أداة آمنة وللوصول إلى الوثائق الرسمية للمستخدمين، وتقديم خدمة رقمية مميزة تحدد مستوى جديداً للمعايير العالمية في توفير الخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المباشر والعملي الذي يساعد المستخدمين على توفير الوقت والجهد الكبيرين عند إكمال المعاملات الحكومية، كما توفر خاصية متابعة الطلبات المقدمة للجهات الحكومية من قبل المتعامل، حيث تتيح محفظتي إكمال إجراءات الخدمة وإتمام عمليات الدفع بطريقة آمنة.

خصائص وخدمات

تقدم مبادرة «محفظتي» مجموعة واسعة من الخصائص والمزايا لكل من المتعاملين والجهات الحكومية على حد سواء. ويمكن لكافة سكان الإمارة تحديث بياناتهم أو تجديد الوثائق في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة أي من الجهات الحكومية، حيث لن يُطلب من الأفراد تقديم نفس الوثائق أو المعلومات عند تشغيل أو طلب خدمات جديدة. كما يتمكن المستخدمون، من خلال الخصائص الجديدة، من تلقي إشعارات وتنبيهات وفي نفس الوقت البقاء على اطلاع دائم بالتقدم الذي تم إحرازه في معاملاتهم ضمن التطبيق على هواتفهم الذكية.