2.6 مليار درهم إيرادات «طرق دبي» الرقمية

دبي (وام)

كشف معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن إجمالي إيرادات الهيئة المتحصلة عبر القنوات الرقمية/بوابة الدفع الإلكتروني والأكشاك الذكية/ عام 2020 بلغت مليارين و655 مليون درهم. وقال معالي مطر الطاير: إن إجمالي عدد المعاملات الرقمية خلال العام الماضي بلغ 527 مليوناً و146 ألف معاملة وبلغ عدد المستخدمين المسجلين في القنوات الرقمية مليونين و162 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيقات الذكية ستة ملايين و136 ألف عملية تحميل.. مؤكداً أن نسبة التبني الرقمي لهيئة الطرق والمواصلات تجاوزت حاجز 91% وبلغ مؤشر سعادة المتعاملين 96.2%، وساهم التحول الرقمي للهيئة في خفض عدد المعاملات المنجزة في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 64.5% عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأوضح أن الهيئة تقوم حالياً بتحديث ومتابعة تنفيذ 111 مشروعاً ضمن الاستراتيجية الرقمية 2020 - 2024، وتعتزم إطلاق خريطة طريق التقنيات المستقبلية في الربع الأخير من العام الجاري وتنفيذ خريطة طريق تقنيات الجيل الخامس في الربع الثاني من العام المقبل.