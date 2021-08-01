خبراء وأكاديميون لـ «الاتحاد»: طموح الطلاب يحدد مسارهم المهني

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد خبراء أكاديميون لـ «الاتحاد» أن اختيار التخصص الجامعي بالنسبة لطلبة الثانوية العامة يجب أن يتناسب مع مهارات الطالب وقدراته وميوله وحاجة سوق العمل، مشيرين إلى ضرورة أن يختار الطالب التخصص الذي يرغب في الالتحاق به دون تدخل الأهل والأصدقاء، لافتين إلى أهمية أن يستفيد الطلاب من خبرة زملائهم الذين سبقوهم في الدراسة الجامعية.

وقالوا: إن الإرشاد الأكاديمي للطلبة وأولياء الأمور، في مرحلة مبكرة قبل التخرج من الثانوية العامة، يسهم بلا شك في تعزيز وعي الطلاب وتعريفهم بالبرامج الأكاديمية التي تساعدهم في معرفة التخصص الأنسب لهم.

فيما أكد عدد من الطلاب أن الطموح والشغف لدراسة تخصص معين يساعد الطالب في اختيار الكلية أو الجامعة التي تتفق وميوله وأحلامه التي يرغب في تحقيقها في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا القرار المصيري يشغل كل طلاب الثانوية العامة، لأنه يعد الخطوة الأولى لاختيار الطريق الصحيح.

قال الدكتور رياض المهيدب، خبير أكاديمي: من المهم أن يكون للخريج رأي وقرار في تحديد ميوله في التخصصات الجامعية دون تدخل الأهل والأصدقاء، وذلك يساعد الخريج على أن يبذل كل طاقته وذكائه في دراسته الجامعية، لأنه هو من اختار التخصص الجامعي وعليه أن يبدع فيه حتى وإن وجد الصعاب، كما أن جميع التخصصات تحتوي على صعوبة، لذلك إن أحب المرء شيئاً أبدع فيه بشتى الطرق، وسيدرك طريقه للنجاح بأي ثمن، بالإضافة إلى أن هنالك مجالات كثيرة ومتنوعة في المجال الجامعي، ومن الواجب على الطالب أن يحدد مساره بتمعن، ومن ثم يجب عليه أن يأخذ المشورة ويستفيد من أصحاب الخبرة الذين يدرسون قبله في هذا التخصص.

وأضاف: هنالك في العائلة وبين الأصحاب من يكون في نفس التخصص، لذلك يجب أن تأخذ الخبرة منهم والاستفادة من نصائحهم حتى تستطيع أن تجتاز الصعاب، كما أنصح بأن الاستمرار في الدراسة والصبر مهمان جداً في طريق النجاح، بالإضافة إلى الالتزام الذي قد يكون السبب الرئيس في التفوق بالدراسة الجامعية، فإن الطالب في هذه المرحلة يجب أن يعتمد على نفسه وأن يدرك أنه في مرحلة جديدة تحتاج إلى المسؤولية الكبيرة وعدم التهاون فيها.

الوعي الذاتي

وأوضح الدكتور سليمان الجاسم، باحث وخبير أكاديمي: يجب على الطالب في هذه المرحلة الدراسية والعمرية امتلاك الوعي الذاتي ومعرفة مهاراته واهتماماته ورغباته، من خلال اطلاعه بما هو متوفر في مؤسسات التعليم العالي، سواء الحكومية أو الخاصة، حيث الخيارات متوفرة وأعداد الجامعات والكليات والمعاهد المرخصة بالدولة تتيح خيارات متعددة، ونعلم أن هناك أكثر من 75 مؤسسة تعليم عال تزاول نشاطها بتخصصات كثيرة ومتميزة ونادرة، والأمر يدعو إلى البحث في الإنترنت عن التخصصات التي تتناسب مع مهاراته وحاجة سوق العمل وقدراته وميوله، وكذلك التعرف على تلك التخصصات وفرص العمل لخريجيها من خلال سؤال أقرانه وأقاربه وأصدقائه بجانب التشاور مع الأسرة والوقوف على ما ينصحون به، وتلك هي محاولة الطالب الحصول على نصيحة من شخـــص يعمل في المهنة نفسها، أو المســـار الوظيفــــي الذي يفكــر فيه.

وقال الجاسم: اختيار تخصص جامعي بحيث يكون لدى الطالب دعم سابق فيه، وكــذلك التفكير بعمق عند الاختيار، ويمكن له في محاولة الذهاب إلى مستشار وظيفي للمساعدة في اختيار التخصص في حال عدم تأكد الطالب من التخصص الذي يناسبه، والتأكد من أن اختياره سيؤدي إلى النجاح في العثور على الوظيفة مناسبة.

التوجيه الصحيح

وبينت الطالبة حنين رضوان الحاج يونس: قرار اختيار التخصص أكثر قرار مصيري يشغل أي طالب ثانوية، ولكن أول خطوة لاختيار الطريق الذي يريد الاستمرار به هي التعرف على ذاته واهتماماته، من هنا تبدأ الصورة تتضح أمامه، كما أن الأهل هم العامل المؤثر الأكبر في هذا القرار، فهم الأعلم بقدرات واهتمامات أولادهم، ثم يأتي دور المعلمين في المدرسة في التوجيه الصحيح وتنمية هذه الاهتمامات، كما قدمت في جامعة الإمارات وجامعة الشارقة لاختصاص هندسة العمارة لكونها الفرع الأنسب في تخفيف العبء على والدي، ولكن الآن فتحت أمامي فرص أكبر لإعادة التفكير بتخصص الطب، ورغبتي الأولى دراسة الطب في جامعات دولة الإمارات، ولكن تماشياً مع الإمكانيات الأنسب لعائلتي، اخترت تخصص الهندسة المعمارية أسوة بوالدي في جامعة الإمارات وجامعة الشارقة.

ليلى كروما

الإرشاد الأكاديمي

أكدت ليلى كروما، مدير أول القبول والتسجيل في جامعة أبوظبي، أهمية الإرشاد الأكاديمي للطلبة وأولياء الأمور في مرحلة مبكرة حتى قبل التخرج من الثانوية العامة، وهو ما يتم من خلال الزيارات التي كانت فرق القبول تقوم بها للمدارس، وأصبحت على شكل ورش وندوات تعريفية عن بُعد خلال الجائحة، مشيرة إلى حرص الجامعة على توفير قنوات عدة للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور لتعريفهم بالبرامج الأكاديمية ومساعدتهم في معرفة التخصص الأنسب للطالب، وتتضمن سبل تحديد ميول الطالب الأكاديمية ومعرفة شغفه واهتماماته عقد ورش للطلبة وأولياء الأمور عن بُعد خلال العام الدراسي، وذلك لمساعدتهم في التعرف على البرامج المطروحة واحتياجات سوق العمل، وإعطاء الطالب صورة شاملة تمكنه من تكوين فكرة عامة عن التخصص المناسب له. كما يتم استضافة الطلبة وأولياء أمورهم خلال اليوم المفتوح في الجامعة للتعرف على الأساتذة والمشرفين الأكاديميين عن قرب، والذي يتيح للطالب مناقشة بعض الأمور مع الأساتذة وطرح جميع الاستفسارات التي تعينه على اتخاذ قراره في اختيار تخصصه.

وأشارت كروما إلى أن هنالك جولات في الجامعة للتعرف على الكليات والتخصصات والمختبرات مما يمكن الطالب من الحصول على نظرة شاملة عن جميع البرامج، لا سيما التي تكون أقرب لمجال اهتمامه. كما يقوم فريق الاستقطاب بعقد ورش لشرح متطلبات القبول للبرامج، وذلك عن طريق إقامة مسابقات، وبيان ارتباط البرامج بمجال العمل والوظائف المتاحة بالإضافة إلى التعريف بأحدث البرامج المطروحة والمطلوبة حالياً مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. كما تقوم الجامعة بإقامة ورش للطلبة وأولياء الأمور، وذلك لتوضيح قوانين الوزارة للقبول للعام الدراسي 2021 - 2022 وتوضيح أهمية امتحانات الايمسات، والتي تعطي الطالب فكرة جيدة عن مستواه واهتماماته الأكاديمية، كما تتم مساعدة الطالب خلال هذه الورش في البحث عن التخصصات التي تناسب ميوله الأكاديمية والشخصية.

تحديد الميول

قالت كروما: من الطرق المتبعة أيضاً في مساعدة الطالب في اختيار التخصص المناسب توجيه الطلبة للمشاركة في اختبار يتضمن مجموعة أسئلة والتي تساعد الإجابة عنها في تحديد الميول الأكاديمية أو الشخصية للطالب وعرض التخصصات التي تناسب الطالب بناءً على إجاباته عن الأسئلة، والتي يقوم بعدها متخصص من قسم القبول بمناقشتها مع الطالب للوصول للتخصص الأكثر ملاءمة للطالب، كما تقوم الجامعة باختيار مجموعة من الطلبة المميزين لعقد ورش تفاعلية تساعد طلبة الثانوية على الاستعداد لاختيار التخصص وبدء حياتهم الجامعية، وتتضمن عناوين الورش على سبيل المثال: ستة أشياء يجب عليك القيام بها قبل ترك المدرسة الثانوية، وخمسة أخطاء شائعة لدى الطلاب الجدد، وكيفية تجنبها، كما يتعرف الطلبة الجدد خلال الفصل الدراسي الأول بالمرشد الأكاديمي الخاص ببرنامجهم الدراسي لمساعدتهم في اختيار المواد المناسبة، وفق خطة دراسة كاملة من أجل التخرج خلال الفترة الزمنية المحددة.

متطلبات سوق العمل

وقال الطالب خالد عبدالفتاح قزلي: أنا كخريج يجب أن أقرأ الموضوع من زاويتين بشكل عام، أولاً: متطلبات سوق العمل وكيف أستطيع التطوير في المجال الذي سأدخله، ثانياً: ميولي الشخصية وشغفي بالتخصص وأين أرى نفسي في المستقبل، آخذاً بعين الاعتبار إمكانياتي وقدراتي وتطلعاتي وأهدافي، كما أطمح لدراسة الطب في دولة الإمارات، وهذا لعدة أسباب، ومنها: ميولي وحلمي منذ الصغر في أن أكون طبيباً يساهم في مساعدة المرضى وتخفيف آلامهم ورسم البسمة على شفاههم، وأسعى بإذن الله لتحقيق هذا الحلم، كما أرغب في دراسة الطب في دولة الإمارات لما تتمتع به جامعاتها العريقة من كفاءة وسمعة طيبة على مستوى العالم وحتى يتسنى لي بعد ذلك خدمة هذا الوطن المعطاء، الذي عشقته منذ ولدت فيه وتربيت على أرضه وبين أحضانه، وأتمنى أن يعينني الله على رد الجميل له ولقيادته الرشيدة التي تعمل بكل عزم وقوة وثبات لتجعل منه محطاً لأنظار العالم أجمع، حيث لديّ 4 من أفراد أسرتي يعملون في خط الدفاع الأول، والدي الذي يعمل ممرضاً، وأمي صيدلانية، وأخي طبيب، وأختي أخصائيّة علاجٍ طبيعي، وأتمنى أن ألتحق بركبهم وأكون أحد جنود الجيش الأبيض وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يخدمون الوطن بكل حب وعطاء دون كلل أو ملل، بالإضافة إلى أن تخصص الطب من أكثر المجالات إنسانية في نظري والذي يُبنى على تخفيف معاناة المرضى، فأدعو الله أن ييسر لي هذا الطريق، ولقد كان لعائلتي الأثر الكبير أيضاً في توجيهي نحو اختيار هذا التخصص وفهمه بعمق أكبر، وخاصة أخي الذي يعمل طبيباً، وأنا واثق بإذن الله من أنه التخصص الأنسب الذي يلبي طموحاتي وقدراتي ويصقل مهاراتي.

ميول واهتمامات

قالت الطالبة فرح محمد ماهر شبير: اختار تخصصي الجامعي وفقاً لميولي واهتماماتي، حيث لكل منا رغباته التي يود التعمق بها وإشباع فضوله من ناحيتها، كما أن هنالك طريقة لاختيار التخصص الجامعي، وهي الشبكة المعلوماتية وما تتضمنه من كتب وموسوعات غنية، وبالإضافة إلى مساعدة معلمتي رشا المصعبي وشرحها الممتاز لمادة الأحياء، والذي أكد لي حقيقة انجذابي للأحياء ورغبتي في أن اتخذها قدوة لي، حيث إن التخصص المفضل لديَّ هو أحياء جزيئية، وإني أطمح لاكتشاف الكون وما يتضمنه من أسرار وعوالم مخفية في علم الأحياء، ولم تتسن لي الفرصة لاختيار الجامعة بعد، ولكني أتمنى أن أحصل على منحة لتساعدني في تحقيق حلمي، وهذا ما اعتدناه من قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق المراكز الأولى وتحليق عَلَم دولة الإمارات في سماء التفوق والنجاح والإبداع، فنحن شعب نعشق التحدي ونهوى الوصول إلى القمة، ونحن كأفراد من المجتمع الإماراتي نمشي خلف نهج قيادتنا الرشيدة دون تردد لأنهم قدوتنا، يميزون الشباب ويوجهونهم لطريق النجاح وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

قدرات ومهارات

وأوضحت رهف مشتاق الدليمي: اختار تخصصي الجامعي بالاعتماد على قدراتي ومهاراتي في المجالات، فيجب على الطالب أن يبحث في شتى التخصصات ليجد ما يناسبه ويطمح إليه، وحالياً تتوفر العديد من التخصصات التي تناسب جميع الخريجين ورغباتهم في جميع التوجهات والميول، حيث وفرت دولة الإمارات العديد من التخصصات النادرة والمتنوعة والجديدة للطلاب الخريجين. كما أن أكثر ما ساعدني هو البحث وقراءة المزيد عن التخصصات المتوفرة في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، ومن السهل الحصول على معلومات تتعلق بأي تخصص يرغب فيه أي طالب، وذلك أيضاً أخذ المشورة من الأقارب والأصحاب عن تجاربهم في هذا التخصص وملاحظاتهم والمواقف الصعبة التي واجهتهم حتى لا يتم السقوط بها مرة أخرى.

وقالت: أطمح لأن أدخل جامعة الشارقة لدراسة الطب، فأرغب في أن أكمل دراستي فيه وأتخصص في المستقبل القريب، وتحتاج هذه المهنة للصبر المستمر والعمل الجاد الذي أسعى إليه، ولكنها فرصة مميزة لخدمة المجتمع ومساعدة من يحتاج، بالإضافة إلى رد الجميل لدولة الإمارات التي لطالما وفرت لنا جميع سبل الراحة وتوفير جميع مستلزمات الدراسة المدرسية والجامعية، حتى نحقق المستحيل لهذه الدولة ونصل إلى قمة النجاح والتفوق الدائم.