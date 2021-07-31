«الإمارات للإبداع» تطلق برامجها الصيفية اليوم

الشارقة (وام)

تطلق جمعية الإمارات للإبداع اليوم برامجها الصيفية الافتراضية، والتي تتضمن هذا العام عدداً من البرامج المميزة والورش التعليمية والتثقيفية المبتكرة.

وقال الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع: إن تنظيم هذه البرامج الافتراضية المتنوعة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية وإيماناً منها بأهمية الدور الذي يضطلع به العمل الأهلي والتطوعي في تنمية المجتمع، والمشاركة في تقديم الدعم والإسناد للجهود الرسمية في استيعاب طاقات المبدعين والرقي بهم، بما يجعلهم قادرين على المشاركة الفعالة الواعية في تنمية المجتمع والارتقاء به، وذلك من خلال تقديم برامج هادفة مفعمة بالمتعة والفائدة ترتكز على تعزيز القدرات الفكرية والذهنية والإبداعية لأعضاء الجمعية وأفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، وخاصة فئة الأطفال والشباب خلال الإجازة الصيفية.