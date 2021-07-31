129 ورقة بحثية بين جامعة الإمارات ومراكز هولندية

العين (وام)

تواصل جامعة الإمارات العربية المتحدة جهودها للمُساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، وفق أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتنمية البحث والتطوير عبر تبني العديد من المبادرات التي تحقق الرؤية المستقبلية للدولة. وفي هذا الإطار أسفر التعاون البحثي بين جامعة الإمارات و23 مؤسسة ومركزاً وجامعة في هولندا عن 129 ورقة بحثية خلال الفترة من 2016 حتى 2021 حسب قاعدة بيانات سكوبس، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة وتعزيز جودة المخرجات البحثية لهذا التعاون. وأكد الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، على اهتمام جامعة الإمارات في تعزيز التعاون مع العديد من الجامعات الهولندية من خلال تمويل العديد من المشاريع البحثية للاستفادة من الخبرات والعمل على إثراء جودة البحث العلمي عبر مساهمات متميزة.