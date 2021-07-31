دراسة المشكلات السلوكية للطلبة بالشارقة

الشارقة (وام)

كشف مجلس الشارقة للتعليم عن خطته في إجراء بحث إجرائي حول عدد من المشكلات السلوكية لدى عينة من طلبة الحلقتين الأولى والثانية في مدارس الإمارة، تهدف إلى وضع أطر علاجية ترتكز على طرح برامج وأنشطة، تعمل على علاجها ضمن نسق تربوي خاص.

ولفت المجلس إلى أن مشروع البحث الإجرائي سيكون بالتعاون مع معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة ومكتبة الشارقة العامة ووزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية ومدارس إمارة الشارقة.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم: إنه سيتم طرح مشروع بحثي يستند على أسس علمية ونظرية حول المشكلات السلوكية لدى عينة من طلبة الحلقتين الأولى والثانية في مدارس إمارة الشارقة، بغرض وضع خطة علاجية عبر توفير فعاليات وأنشطة تساهم في الحد من تلك المشكلات.