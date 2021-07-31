3486 مشاركاً في الأسبوع الأول.. «الأسبوع الثاني» لـ«المنصة الصيفية» يبدأ اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الثاني للمنصة المجتمعية الصيفية، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في دورتها الثانية هذا العام بعنوان: «صيفنا متعافي»، حيث ستُنفذ مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية ضمن محور الثقافة والترفيه، وتستمر حتى الخميس الخامس من أغسطس، وذلك بالتزامن مع محور التطوير المهني، ويستهدف محور الثقافة والترفيه الفئات العمرية من 6 سنوات إلى 60 سنة من مختلف أفراد المجتمع، حيث ستتيح المنصة في أسبوعها الثاني تعريف المشاركين على أهم وأبرز المعالم والوجهات السياحية في مختلف إمارات ومناطق الدولة بما تحتويه من برامج ثقافية وترفيهية، كزيارة متحف اللوفر وجبل جيس وسد شوكة، وغيرها من المعالم في كل من إمارة رأس الخيمة والفجيرة، بالإضافة إلى خورفكان.

وقد اختتمت المنصة أسبوعها الأول بمشاركة 3486 فرداً من مختلف الفئات العمرية، ضمن المحور الزراعي الذي تضمن خمسة برامج متنوعة وهي برنامج الزراعة والاستدامة، وبرنامج أساسيات الزراعة وأوقاتها وأنواعها حسب المواسم وعمليات الري والتسميد، إضافة إلى برنامج عن أهمية الزراعة الذي يسلط الضوء على الزراعة العضوية في برنامج الزراعة الابتكارية.

كما ضم الأسبوع الأول محور التطوير المهني، والذي انطلقت فعالياته 25 يوليو وتستمر حتى 26 أغسطس، ويتضمن تدريب المشاركين على برنامج التوستماسترز (مهارات العرض والتقديم)، وتعزيز وتطوير قدراتهم من العرض بثقة وبصورة فاعلة، والعمل على توظيف الصوت والجسد والمسرح ومادة العرض والتقييم وأسلوب الحوار، ويستهدف الأبناء من عمر 13 إلى 17 عاماً، بواقع 15 حلقة تعليمية يجري تنفيذها كل أحد وثلاثاء وخميس من الرابعة حتى السادسة عصراً.