ضمن مبادرة «السلامة في الصيف».. 7 إرشادات لسلامة مرتادي الشواطئ

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، 7 إرشادات لسلامة مرتادي الشواطئ العامة، ضمن مبادرة «السلامة في الصيف»، وتشمل الحرص على متابعة أحوال الطقس من الجهات المعنية للتعرف على حالة البحر ومستويات المد والجزر، والتأكد من توفير معدات الأمن والسلامة أثناء السباحة، حرصاً على سلامة مرتادي الشواطئ وسلامة أبنائهم، والحرص على ارتداء سترة النجاة قبل ممارسة السباحة، والتأكد من وجود منقذ سباحة بجانب الشاطئ، والحرص على تواجد الآباء بالقرب من أطفالهم خلال السباحة، وإبلاغ منقذ السباحة في حال رؤية شخص يغرق، والاتصال بالطوارئ في حالات الاستغاثة الفورية.

ودعت الآباء والأمهات إلى مراقبة أبنائهم خلال السباحة حتى وإن كانوا يجيدون التعامل معها، وعدم تركهم وحدهم، وذلك بهدف تعزيز مستويات السلامة والتأكد الفوري من حال أطفالهم ووجودهم في الشواطئ وعدم تعرضهم لأي مخاطر خلال سباحتهم في الشاطئ، مشيرة إلى أهمية عدم تجاوز المنطقة المحددة بإشارات السلامة الخاصة بتحديد مناطق الأمان والسباحة في الأماكن الآمنة وعدم السباحة خلال الأوقات التي يشهد فيها البحر اضطراباً وارتفاعاً في الموج.

وشهدت الفترة الماضية، تفعيل حملة «السلامة في الصيف» بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني المحلية والتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئات المنزل والعمل والطريق.

وتتضمن المبادرة خطط توعية ومقاطع تثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أبرز المخاطر خلال فصل الصيف، وذلك انطلاقاً من التزام الدفاع المدني بتوفير الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام، وفق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطبيق وإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة وإدارة المخاطر.

وتشمل المبادرة التعريف بالأساليب والإرشادات الخاصة بعدد متنوع من السلوكيات، منها التعامل مع العوامل والأسباب التي تؤدي لنشوب الحرائق صيفاً، والتعامل مع التكييف المنزلي، إضافة إلى إرشادات السلامة في الشواطئ، وكيفية الحفاظ على المركبة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، حيث شهدت الفترة الماضية تفاعلاً مجتمعياً واسعاً مع الرسائل التي تضمنتها المبادرة.