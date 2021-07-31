شرطة أبوظبي تنقل خبراتها في البصمة الوراثية لنظيرتها السنغافورية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في دورة تدريبية افتراضية للشرطة السنغافورية نظمتها أكاديمية ربدان بعنوان: «تحقيقات الوفاة..الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة»، ضمن التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الشرطة السنغافورية.

وأكد العميد خميس راشد الكعبي، مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، حرص القيادة على التعاون مع المؤسسات التعليمية الشرطية محلياً ودولياً، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال البصمة الوراثية والأنثروبولوجيا الجنائية. ولفت إلى أن شرطة أبوظبي قدمت خبراتها خلال الدورة لضباط الشرطة السنغافورية حول الإجراءات الواجب تطبيقها خلال الفحص ما بعد الوفاة للرفات الآدمية، من خلال المتخصصين ورفع مستوى التعامل مع المعلومات المرسلة من قبل الخبراء الجنائيين لحل قضايا التحقيق.

وصمم البرنامج البروفسور سكوت فايرغريف، الخبير في مجال الطب الشرعي في أكاديمية ربدان، وشارك من شرطة أبوظبي العميد خبير مريم أحمد القحطاني، وهي ممثل الإمارات في الشرطة الدولية (الإنتربول) كخبير في الحمض النووي (دي ان ايه)، والخبير الرائد خدومه سعيد النعيمي، الخبيران في الأدلة الجنائية والتحقيقات في حالات الوفاة بتقديم محاضرتين ضمن البرنامج.

وأوضح البروفسور سكوت أن التحقيقات في الوفيات تعد واحدة من أكثر التحقيقات صعوبة لأجهزة إنفاذ القانون، ومنها الشرطة، لافتاً إلى أن البرنامج يقدم للمحققين فرصة لاكتشاف هذا المجال مع أمثلة وخبرات من وقائع وحالات من واقع العمل.

واستعرضت العميد خبير مريم القحطاني، رئيس قسم الأحياء الجنائية، محور الاستعراف الجنائي بواسطة البصمة الوراثية، موضحة أن البصمة الوراثية لها دور هام في التعرف على الأشخاص في مسرح الجريمة وإعادة بناء الأحداث بشكل أكثر تفصيلاً ودقة، كما عرضت طرق استخدام البصمة الوراثية الحديثة.

وتناول الرائد خبير خدومه سعيد النعيمي، المتخصص في الأنثروبولوجيا الجنائية، استخدامات الأنثروبولوجيا في forensic Anthropolgoy لحل القضايا الجنائية من خلال الطرق التخصصية في مسرح الجريمة، والتعرف إذا كانت العظام آدمية من عدمه، والتحليل البيولوجي للعظام للتعرف على الجنس والقامة والعمر وأنواع الإصابات والبصمة الجغرافية والتحليل الوجهي وتقدير وقت الوفاة بالطرق الأنثروبولوجية، كما تم تعريف الضباط السنغافوريين على التعامل مع البيئات المختلفة لاكتشاف الجثث ومنها المائية والتناثر السطحي والدفن والحرق والإجابة على استفسارات المشاركين في الدورة.