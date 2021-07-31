هطول أمطار وجريان أودية على بعض مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

استمر هطول الأمطار على بعض مناطق الدولة، مما أدى إلى جريان أودية، ومنها وادي العجيلي في رأس الخيمة، وكذلك وادي اصفي، وتراوحت الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة، ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وظهور السحب شرقاً وشمالاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتهيأت فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورياح نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.