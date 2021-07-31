طقس صحو ومغبر نهاراً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً، بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 19:16 والمد الثاني عند 06:46 والجزر الأول عند الساعة 11:48والجزر الثاني عند الساعة 02:10. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 14:33 والمد الثاني عند الساعة 05:56 والجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.