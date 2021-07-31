98% التغطية الأمنية لشرطة القصيص

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة القصيص، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عبد الحليم الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير مركز شرطة القصيص، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والمقدم بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

واطلع معاليه على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 98% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص العام الماضي، مقابل 82% في العام 2019، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة ثلاث دقائق و6 ثوان، فيما كان المستهدف 5 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 8 دقائق و4 ثوان، فيما كان المستهدف 8 دقائق و5 ثوان.

واستمع المري إلى شرحٍ حول البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة القصيص في مناطق الاختصاص، والتي أدت إلى انخفاض في معدل البلاغات الجنائية بنسبة 41%، مشيداً بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 60 مليون درهم بشكل ودي في العام 2020، وثمن جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى خفض البلاغات المرورية بنسبة 6.4% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

كما اطلع على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، فبلغت نسبة السعادة اللحظية للمتعاملين 99% في العام 2020، بينما بلغت نسبة المتسوق السري 90.8%، كما قام المركز بإجراء 78197 معاملة في العام 2020 منها 12843 معاملة حضورية و65354 معاملة ذكية، وأجرى مركز الشرطة الذكي التابع لمركز شرطة القصيص 6043 معاملة ذكية.

زمن الانتظار

بلغ متوسط زمن انتظار العميل دقيقة ونصف، في حين كان المستهدف 3 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن إنجاز المعاملة الحضورية 1.01دقيقة، في حين كان المستهدف 1.01 دقيقة، وعلى المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في العام 2020، والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 97.9% ومن ضمنها سياسة الباب المفتوح، تواصل وتراحم، موظف الشهر المتميز، موقف أصحاب الهمم، رحلات ترفيهية، النزول الميداني وشرح قوانين الموارد البشرية، كما قام المركز بتحفيز 88.4% من مرتب المركز عبر مبادرات مختلفة في العام 2020، في حين المستهدف 78%، مثمناً الجهود التي قامت بها شعبة التواصل مع الضحية في المركز.