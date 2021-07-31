أكاديمية شرطة دبي تكرم المتفوقين

دبي (الاتحاد)

هنأ اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، الطلبة المتفوقين من أبناء العاملين في الأكاديمية، بمناسبة تخرجهم في الجامعات والثانوية العامة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته أكاديمية شرطة دبي في نادي الضباط، بحضور العقيد سلطان علي خميس الشامسي، نائب المدير بالوكالة، والعقيد الدكتور فيصل البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة، وعدد من الضباط، وأولياء الأمور.

وأكد السويدي، أن أسرة أكاديمية شرطة دبي تحرص على مد جسور التواصل ومشاركة موظفيها وأبنائهم فرحتهم في المناسبات كافة، خصوصاً فرحتهم بتفوق أبنائهم واحتفالهم بهذه الإنجازات المتميزة، والتي جاءت ثمرة الجهود التي يبذلها الآباء والأمهات والدعم الذي تقدمه شرطة دبي لمنتسبيها كافة، من أجل إسعادهم، حاثاً الطلبة على مواصلة التعليم للحصول على أعلى الدرجات العلمية، والمساهمة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.