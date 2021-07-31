الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:16 والمد الثاني عند الساعة 06:46 والجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 02:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 05:56 والجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.