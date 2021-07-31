31 أغسطس نهاية الترشح لـ«برنامج الشيخة فاطمة للتميز»

بدرية الكسار (أبوظبي)

يستقبل برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في دورته السادسة لعام 2020-2021 المشتركين للترشح للجائزة وحتى 31 أغسطس الحالي.

ويشمل البرنامج مجموعة جوائز محلية سنوية موجهة للأسرة والأفراد من كافة الفئات المجتمعية والعمرية «الطفولة والشباب والأسرة والزوج والزوجة والجد والجدات وكبار السن»، إضافة للمؤسسات والهيئات التي تقدم أو تدعم المشاريع الأسرية والمجتمعية.

وقالت عوشة السويدي مطور رئيسي أول جوائز مؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية: يسعى البرنامج إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي واستثمار طاقات المجتمع وتعزيز التلاحم المجتمعي والتعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة الموجهة لأفراد الأسرة والمجتمع كافة وتسهيل عملية الوصول إليها وبناء علاقة أساسها الثقة والاحترام والمصداقية بين الأسرة والمؤسسات الخدمية المجتمعية المختلفة، إضافة إلى إبراز قدرات أصحاب الهمم والاستفادة من خبرات واستشارات كبار المواطنين وتوظيفها في خدمة المجتمع وتسليط الضوء على القيم المجتمعية.

وكان الترشح للبرنامج بدأ مطلع أبريل 2021، فيما تبدأ مرحلة فرز وتقييم الملفات المترشحة في سبتمبر 2021، لتدخل مرحلة التحكيم في أكتوبر 2021، ليتم بعدها اعتماد اللجنة العليا للبرنامج للفائزين في فئات البرنامج في دورته السادسة والإعلان عن الفائزين في نوفمبر 2021.

وأضافت السويدي: يسعى البرنامج إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي واستثمار طاقات المجتمع وتعزيز التلاحم المجتمعي والتعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة الموجهة لأفراد الأسرة والمجتمع كافة وتسهيل عملية الوصول إليها وبناء علاقة أساسها الثقة والاحترام والمصداقية بين الأسرة والمؤسسات الخدمية المجتمعية المختلفة، إضافة إلى إبراز قدرات أصحاب الهمم والاستفادة من خبرات واستشارات كبار المواطنين وتوظيفها في خدمة المجتمع وتسليط الضوء على القيم المجتمعية.

وأكدت أن هدف البرنامج يتمثل في استثمار طاقات المجتمع واكتشافها وحثهم على التنافس البناء، وتكريم إنجازات الأفراد والمؤسسات ورعاية الموهوبين والمبتكرين ونشر الوعي بمبادئ الذكاء وتقدير جهودهم المجتمعية، وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة المجتمعية، وتوفير مرجعية وأسس معيارية لقياس أثر الابتكار المجتمعي في المجتمعات.

3 مجالات

يتضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي ثلاثة مجالات، هي: التميز الفردي والعمل الجماعي والجهات الداعمة.

ويتميز البرنامج بتركيزه على الذكاء المجتمعي والذي يمكن تعريفه بأنه القدرة على التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، وتحويلها إلى فرص للتطور والتغيير نحو مستقبل أفضل، والاستجابة لجميع المتغيرات المؤثرة في البيئة المجتمعية عبر الاستثمار الخلاق لجميع الإمكانات المتاحة لابتكار علاجات وحلول مجتمعية فعالة تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.

ويسعى البرنامج لتحقيق الرسالة وهي صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم.

وخصص البرنامج معايير لقياس اثر الابتكار المجتمعي في المجتمعات على نطاق المنافسة المحلية والدولية، وسيتم التنافس فيه على الأعمال التي تحققت محلياً على مستوى الإمارات.

أما على المستوى الدولي فيتم التنافس فيه على الأعمال التي تحققت إقليمياً وعالمياً على مستوى العالم.