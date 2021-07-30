سفير الإمارات لدى النمسا : «الشراكة الاستراتيجية» تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي

فيينا (وام)

عبّر إبراهيم سالم المشرخ، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، عن سعادته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية النمسا الصديقة، وقال إن الزيارة تعد تتويجاً للعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة.

وأكد المشرخ أن رؤية وجهود القيادة الحكيمة والرشيدة للدولة نجحت في تحقيق إنجازات هائلة، جعلت من الإمارات محل احترام وثقة دول العالم، الأمر الذي يظهر جلياً في ترحيب الدول بتعزيز العلاقات الثنائية وعقد اتفاقيات شراكة استراتيجية معها. وأوضح أن اتفاقية ترقية مستوى العلاقات الثنائية مع النمسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستفتح آفاقاً جديدة واسعة للتعاون في كافة المجالات، كالتعليم والثقافة والعلوم، والصحة، والتبادل الشبابي، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، إلى جانب زيادة التنسيق والتشاور في الشؤون السياسية لاسيما إزاء القضايا الدولية والإقليمية الهامة، بما يصب في تحقيق مصالح البلدين. وقال المشرخ إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والنمسا ستتعزّز في المستقبل القريب، وفي العديد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكارات وتقنيات المستقبل، والطاقة المتجددة والنظيفة، والاقتصاد الرقمي.