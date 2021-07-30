إلزام طبيب وشركة تأمين ومستشفى بتعويض طفل مريض

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقص أبوظبي برفض طلب طبيب وشركة تأمين ومستشفى في قضية خطأ طبي، وألزمت بتعويض والد طفل مريض عن الضرر الذي لحق به، وما ثبت من علل وعاهات، وفقاً لتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، عملاً بالمادة 183 / 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وأوضحت المحكمة، أنه ثبت خطأ المستشفى في التأخير في تحضير الدم لابن الشاكي لعدم جاهزية المختبر، وعدم معرفة الفنيين فيها بكيفية تحضير الدم اللازم لتبديل دم الطفل الرضيع وبالتالي تأخر العلاج، كما تمثل في خطأ الطبيب كونه المسؤول عن قبول حالة الرضيع.

وانتهت إلى إلزامهم الطبيب والمستشفى، وشركة التأمين في أداء التعويض المستحق.