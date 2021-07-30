الإمارات وتوغو تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية

لومي (وام)

استقبل فخامة فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو في العاصمة لومي مفتش عام وزارة الداخلية ومرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية. وأعرب فخامة رئيس توغو عن تقديره العميق للزيارة، وحرص البلدين الصديقين على تمتين علاقتهما وفق أعلى المستويات. كما شملت زيارة اللواء الريسي، لقاءه مع وزير الأمن والحماية المدني معالي داميهام يارك وعدد من المسؤولين في القطاعات الشرطية، وتركزت اللقاءات حول مجمل التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها إلى جانب التنسيق والتعاون في مجال المنظمات والهيئات الدولية في سبيل دعم الجهود العالمية في تعزيز الأمن والأمان ومكافحة الجريمة.