إسعاد شرطة دبي تضم 7 فنادق من «روف» إلى خياراتها

دبي (الاتحاد)

انضمت مجموعة فنادق «روف» المنتشرة في إمارة دبي، إلى برنامج «إسعاد» لتقدم لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، خصماً بنسبة 20% على تكلفة النزول في غرف وأجنحة المجموعة، بالإضافة إلى استخدام جميع مرافق المنتجعات الصحية التابعة لها، وذلك في جميع الفنادق التي يصل عددها إلى سبعة فنادق، وهي: «روف لامير بيتش» و «روف داون تاون» و «روف دبي مارينا» و «روف سيتي سنتر» و «روف المدينة الطبية» و «روف تريد سنتر» و «روف آت ذا بارك».

جاء ذلك بناءً على الاتفاق بين لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، وإدارة مجموعة فنادق «روف» وتوقيعهما على استمارة تقديم العروض التي انضمت المجموعة بموجبها إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، وتقديمها العروض المتفق عليها.

وتقدمت السيدة منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، بالشكر الجزيل إلى مجلس إدارة مجموعة فنادق «روف» على انضمامهم إلى برنامج «إسعاد» وتقديمهم عروض مميزة تعزز الشراكة بينهما، وتُسهم في رفع مستوى السعادة لكل حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم.