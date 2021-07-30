الرئيس التركماني يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

عشق آباد (وام)

تسلم فخامة قربان قولي بردي محمّدوف رئيس جمهورية تركمانستان، أوراق اعتماد أحمد الحاي الهاملي سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى تركمانستان، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في قصر الرئاسة في عشق آباد. ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة قربان محمّدوف، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل فخامة محمدوف السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامة محمّدوف للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. وأعرب الهاملي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى تركمانستان، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية.