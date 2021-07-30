الإمارات والنمسا.. شراكة تتجدد

ناصر الجابري (أبوظبي)

ترتبط دولة الإمارات وجمهورية النمسا بعلاقات تاريخية وثيقة، تستند على مبادئ راسخة بأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة مختلف التحديات، وضرورة توحيد الجهود الداعمة للسلام والتسامح والتعايش في مواجهة الإرهاب، وأهمية تسخير الطاقات والقدرات لبناء التنمية والازدهار، وهو ما جعل العلاقة بين البلدين الصديقين مثالاً مشرقاً للعلاقات الدولية التكاملية والتي حققت المصالح المشتركة خلال العقود الماضية.

وشهدت الفترة الماضية، تطوراً لافتاً في حجم العلاقات بين دولة الإمارات والنمسا، من خلال التنسيق والتعاون المشترك في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية، ووجود التوافق والتفاهم حول العديد من الأمور الراهنة، وهو ما دفع العلاقة نحو مسار التعزيز والعمل الموحد، بوجود القناعة المطلقة لدى القيادة في البلدين بأهمية النتائج الإيجابية لهذه العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي، وباعتبارها شراكة دولية استراتيجية نحو المستقبل.

وتعود العلاقات الودية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا إلى عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمستشار برونو كرايسكي، مستشار النمسا، حيث كان أول لقاء يجمعهما في العام 1973، حيث شكّل اللقاء انطلاقة فعلية للعلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذي ساهم في الإعلان الرسمي عن تدشين العلاقات الثنائية بين البلدين في 10 مارس 1974، تتويجاً للقاء التاريخي الأول، وتعزيزاً لعلاقات دولة الإمارات الخارجية خلال السنوات الأولى بعد قيام الاتحاد، وإيماناً من النمسا بالأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات ودورها الدولي والإقليمي المحوري في حل العديد من القضايا الشائكة حول العالم.

المغفور له الشيخ زايد يدوّن كلمة في سجل كبار الزوار أثناء زيارته لفيينا في 28 أغسطس 1975 وفي الصورة أحمد خليفة السويدي ( أرشيفية )

وخلال الفترة من عام 1973 وحتى عام 1986، زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النمسا 4 مرات، كما زار المستشار برونو كرايسكي دولة الإمارات 8 مرات خلال ذات الفترة الزمنية، حيث نمت العلاقة بينهما بسبب تطلعهما المشترك إلى السلام والاستقرار والازدهار، وشهدت اللقاءات المشتركة تأكيداً على أهمية تعزيز مفاهيم التسامح والتعايش حول العالم، وبناء دور دولي إيجابي في القضايا العالمية، وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث آلية التعاون والمشاركة في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.

ويمثل عدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى خلال الفترة حتى منتصف الثمانينيات، تأكيداً على إيمان دولة الإمارات العميق بأهمية النمسا كدولة أوروبية فعالة، تمتلك رؤية واضحة المعالم حول أهمية تنسيق الجهود وإنجاز التعاونات الثنائية القائمة على تحقيق المصالح المشتركة، ونظراً لما تمتلكه النمسا من تاريخ ممتد وأهمية استراتيجية سياسية واقتصادية، كما يمثل انعكاساً لرؤية النمسا تجاه دولة الإمارات وما تمتلكه من أهمية على الساحة الدولية، خاصة مع الدور النشط للدبلوماسية الإماراتية وتعدد الجهود الفاعلة للإمارات في العديد من قضايا الشؤون الدولية.

وخلال تلك الفترة وتحديداً في عام 1976، تم افتتاح سفارة دولة الإمارات بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث لعبت السفارة الإماراتية منذ افتتاحها دوراً هاماً في تعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين، والتعريف بالعادات والتقاليد والثقافة الإماراتية عبر العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها في السفارة، كما قامت السفارة بدور فاعل إيجابي في جمع المؤسسات الإماراتية والنمساوية المختلفة سواء من القطاعين الحكومي والخاص في العديد من اللقاءات، والتي بحثت فرص العمل المشترك وكيفية تنمية العلاقات الثنائية نحو تعزيزها وتطويرها.

وشهد عام 2003، افتتاح سفارة النمسا في دولة الإمارات عبر مقرها في أبوظبي، حيث شكّل الافتتاح تأكيداً على حجم العلاقات الثنائية وما وصلت إليه من تعاون امتد لـ 30 عاماً حينها، وتجسيداً للدور المحوري لهذه العلاقة في إنجاز العديد من الآثار الإيجابية للبلدين، حيث قدمت السفارة النمساوية منذ افتتاحها دوراً مجتمعياً فاعلاً، عبر التشجيع على السياحة المتبادلة بين مواطني البلدين، والتعريف بالفرص المتاحة في النمسا لرجال الأعمال الإماراتيين، كما أقيمت العديد من الأنشطة الثقافية المتبادلة والتي عكست قيم التسامح والتعايش بين شعوب العالم.

وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقة تطوراً استراتيجياً شاملاً في جميع المجالات، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجراء لقاءات مع معالي سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا، وذلك خلال زيارة معاليه دولة الإمارات في عامي 2018 و2019، حيث شهدت اللقاءات بحث علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والنمسا وسبل تنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما استعرض الجانبان جوانب التعاون الثنائي والعمل المشترك في عدد من المجالات، خاصة الاستثمارية والاقتصادية والثقافية.

وأكد الجانبان خلال اللقاءات على حرصهما لتنمية علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أشمل في ظل توفر الإرادة المشتركة والفرص والمقومات الاقتصادية والاستثمارية لدى الجانبين، وشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة، وأكدا ضرورة تحقيق التنمية والازدهار وترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم كافة، منوهين إلى ما يجمع البلدين من قيم التسامح والتعايش والسلام والتواصل مع شعوب العالم. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والنمسا، متطلعاً إلى دعم علاقات البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة، مؤكداً سموه أن التطور الذي حدث في مسار العلاقات الإماراتية النمساوية خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا وغيرهما، يفتح المجال لمزيد من النمو في هذه العلاقات في المستقبل في ظل ما يتوافر لها من أسباب التقدم والازدهار على المستويات المختلفة.

ومن جهته أكد معالي سيباستيان كورتس المستشار النمساوي خلال اللقاءات، أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً لترسيخ وتطوير علاقاتها مع الإمارات التي تعد نموذجاً تنموياً حضارياً ومركزاً اقتصادياً مهماً وملتقى للحضارات والثقافات، مشيداً بما حققته الإمارات من تقدم ونهضة حضارية شاملة، متمنياً للدولة مزيداً من التقدم والازدهار.

وتمتلئ صفحات التاريخ، بالعديد من المواقف المشتركة بين الإمارات والنمسا، وكان آخرها خلال نوفمبر من العام الماضي، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي أجراه بمعالي سيباستيان كورتس، عن تضامن دولة الإمارات مع النمسا الصديقة في حربها ضد التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله، معرباً عن إدانة الدولة للأعمال الإرهابية التي شهدتها فيينا واستهدفت الأبرياء، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، حيث تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

2018

شهد اللقاء الذي أجري عام 2018، بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي سباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا، بحثاً للسبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعزيزاً للعلاقات الشعبية بين البلدين، أدى المجلس الوطني الاتحادي دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تم تشكيل لجنة الصداقة الإماراتية النمساوية البرلمانية، كما شهد عام 2016 زيارة للمجلس الوطني الاتحادي إلى النمسا، حيث أكد أعضاء المجلس على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وحرص كلا البلدين على تطويرها في المجالات كافة وخاصة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مشيرين إلى أهمية تعزيز هذا التعاون من خلال تفعيل التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا. وتم التأكيد خلال الزيارة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون المشترك، وتحقيق المنافع المشتركة في ظل توفر الإمكانيات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وجمهورية النمسا وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والقطاعات الحيوية الأخرى كالثقافة والفنون والتعليم والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، كما تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين على اتفاق البلدين على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية.

اللجنة المشتركة

تعزيزاً للعلاقات بين البلدين، تم تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا بهدف توسيع آفاق التعاون والشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وغيرها بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين وتقدمهما ورفاهيتهما، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات خلال السنوات الماضية، بما يعزز من دور اللجنة باعتبارها منصة فعالة لمناقشة مختلف أوجه التعاون واستشراف الفرص والعمل على تجاوز التحديات.

وخلال العام الماضي، قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة إلى جمهورية النمسا، حيث أكد سموه خلال اللقاء الذي جمعه بمعالي سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا، على أهمية العلاقات الإماراتية النمساوية المتميزة والحرص المستمر على تنمية التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

وبحث سموه ومعالي مستشار جمهورية النمسا مستجدات جائحة فيروس كوفيد-19، والجهود المبذولة في مختلف أنحاء العالم من أجل احتواء تداعياته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض، كما استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق السلام للمنطقة والاستقرار والازدهار لشعوبها.

وتعددت لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع كبار المسؤولين في النمسا خلال السنوات الماضية، حيث أكد سموه عام 2014 خلال لقاء جمعه مع هاينس فيشر رئيس جمهورية النمسا في حينها، حرص دولة الإمارات على تطوير أوجه العلاقات الثنائية، بالنظر إلى ما تتمتع به الإمارات من وزن اقتصادي واستثماري وتجاري متنامٍ على صعيد المنطقة، وما تشهده من تطورات تنموية وحضارية مشهودة أكسبتها سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين دول العالم.