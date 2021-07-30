«أصدقاء مرضى الكلى» بالشارقة تبحث تعزيز الوعي بالمرض

الشارقة (الاتحاد)

بحثت جمعية أصدقاء مرضى الكلى إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز الوعي الصحي بمرض الكلى، وزيادة الدعم للمرضى وتعزيز قدراتهم على التعايش مع المرض.

جاء ذلك خلال الاجتماع العمومي الأول للجمعية والذي عُقد مؤخراً عبر خاصية الاتصال المرئي، برئاسة مريم بن دخين رئيسة جمعية أصدقاء مرضى الكلى وبحضور ممثل من وزارة تنمية المجتمع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تضمن الاجتماع عرضاً لأهم المبادرات والفعاليات التي تعتزم الجمعية تنظيمها خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى التوعية الشاملة بأمراض الكلى وأعراضها وطرق علاجها إضافة إلى مساندة المرضى ودعمهم مادياً ومعنوياً.

وأشارت مريم بن دخين إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الجمعية على توحيد الجهود وتنسيقها نحو إطلاق مبادرات فعالة تصب جميعها في خدمة الإنسان والاهتمام بصحته وسلامته ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بأمراض الكلى، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين بهذه الأمراض، مشيرة إلى أن الجمعية وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تعمل جاهدة على الاضطلاع بما تمليه عليها من واجبات وتأديتها على الوجه الأمثل لتعزيز إسهاماتها في تحسين الصحة الجسدية والنفسية لمرضى الكلى.

كما عقدت الجمعية اجتماعاً آخر لمجلس إدارتها، جرى خلاله انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث تم انتخاب مريم بن دخين لمنصب رئيس الجمعية، ومنى شريف الحواي لمنصب نائب الرئيس، وعائشة زايد آل علي لمنصب أمين السر، وعائشة الطنيجي لمنصب أمين الصندوق.