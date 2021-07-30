وفد «الهلال الأحمر» يزور حمد بن سهيل الخييلي

محمد البلوشي (العين)

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي معالي حمد بن سهيل الخييلي أحد كبار المحسنين، وذلك في منزله بمدينة العين.

ضم وفد الهيئة أحمد عبيد الظاهري مدير مركز العين، وعدداً من موظفي فرع الهيئة بالمدينة. وقال الظاهري: جاء حرص الهيئة على زيارة معالي حمد بن سهيل الخييلي لدوره الكبير في دعم جميع المشاريع التي تطرحها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتعجز الكلمات عن شكر هؤلاء المحسنين ودورهم الفعال، لافتاً إلى أن معاليه تبنى عدداً كبيراً من الحالات الإنسانية في مدينة العين، حيث ظل طوال سنوات عديدة من الداعمين والمتبرعين الأساسيين والمبادرين لأعمال الخير.

من جانبه قال معالي حمد بن سهيل الخييلي: إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبذل جهوداً عظيمة في العمل الإنساني، وخلقت ثقة عالمية كبيرة، وسخرت إمكانياتها وجهودها لخدمة المحتاجين والمعوزين في جميع أنحاء العالم من دون النظر إلى الدين أو العرق أو الجنسية أو مذهب. مضيفاً بأن النجاحات الكبيرة في العمل الإنساني التي سطرتها الهيئة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تؤكد مكانتها، لافتاً إلى أن دولة الإمارات رائدة في العمل الإنساني منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومستمرة على ذلك النهج برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تسخر القيادة الرشيدة إمكانيات الدولة لخدمة الإنسانية. وأضاف أن الهيئة خلقت بيئة جاذبة للمحسنين، وأتاحت لهم الفرصة في المساهمة وإيجاد منفذ آمن وذي ثقة، الأمر الذي يجعل المتبرع على يقين أن هذه العطايا تذهب إلى مستحقيها، ويؤكد السمعة الطيبة للهيئة، وتشهد على ذلك مشاريعها المتعددة في بقاع العالم.