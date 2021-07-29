تعاون بحثي يركز على سلامة الجسور ومراقبة حركة المرور

الشارقة (الاتحاد)

يشارك عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأميركية في الشارقة في مشروع بحثي تعاوني يجري حالياً في معهد وجامعة ولاية فيرجينيا للفنون التطبيقية في الولايات المتحدة، حيث يهدف إلى وضع نظام مراقبة ذكي لسلامة الجسور ومراقبة حركة المرور. ويأتي هذا البحث ضمن أطروحة دكتوراه لطالب الهندسة المدنية والبيئية في معهد وجامعة ولاية فيرجينيا للفنون التطبيقية، أمين مقدم، تحت عنوان «دمج أنظمة مراقبة حركة المرور والصحة والسلامة الإنشائية باستخدام أنظمة غير بارزة على الطرقات لقياس الوزن أثناء الحركة». ويشرف على هذا العمل البحثي كل من الدكتور رودريغو سارلو، الأستاذ المساعد للهندسة المدنية في معهد وجامعة ولاية فيرجينيا للفنون التطبيقية، والدكتور محمد الحمايدة، أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأوضح الدكتور الحمايدة الفكرة الرئيسة وراء المشروع البحثي قائلاً: «نظراً إلى أن الشاحنات المحملة بالحمولة الزائدة تؤثر سلباً على السلامة الهيكلية والسلامة العامة للجسور وعلى ظروف رصفها، فقد تم تصميم النظام الجديد لمعالجة هذه القضايا بشكل فعال. يقوم النظام المطور بتقييم السلامة الهيكلية للجسور في الوقت الفعلي لتسهيل تخطيط صيانتها. نجد في الوقت الحالي أنه تتم فحوص الصيانة على الجسور المهمة سنوياً. لذلك، تخيلوا معي لو أنه تم إجراء فحص الصيانة اليوم وحدثت تشققات كبيرة على الجسر في اليوم التالي. لن نكون على علم بالصدع الذي حصل حتى يحين موعد التفتيش التالي، والذي سيكون بعد عام. ولكن النظام الجديد المطور سوف يكشف عن أي مشاكل هيكلية تحصل في الوقت الفعلي، ويبلغ عنها على الفور».