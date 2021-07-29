بلدية العين تستخرج الماء من الهواء

العين (وام)

بدأت بلدية مدينة العين بتطبيق نظام تقنية استخلاص الماء من الهواء عبر توزيع 6 أجهزة في مناطق متفرقة من مدينة العين، ويقوم نظام التقنية على استخراج المياه العذبة بإمداد مستمر، مستمدة من رطوبة الهواء ومن دون استخدام المياه الجوفية والمحلاة، مما يساهم في الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية. ويتميز جهاز استخلاص الماء من الهواء بإعادة تدوير وتوليد وفلترة وتنقية المياه واستخلاص مياه عذبة من الهواء ويتبع معايير الاستدامة، حيث إنه صديق للبيئة ولا تنتج عنه أي نفايات، ويساعد في تنقية الهواء من البكتيريا وتعديل الرطوبة، كما أنه محدود الاستهلاك للكهرباء ولا يحتاج لعمليات صيانة كثيرة. وأكد المهندس سلطان أحمد المصعبي مدير المشروع، أن النظام يسهم تصميمه في خفض الاعتماد على المصادر الطبيعية للمياه كالطبقات الجوفية، وكذلك لا يعتمد على نظم تحلية المياه التي تعد باهظة التكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة، ويعتبر النظام مصدراً مستداماً للمياه النقية المفلترة بشكل مستدام وصديقاً للبيئة، ويحد من كمية المياه المعدنية المعبأة في الزجاجات البلاستيكية.

وأضاف المصعبي أن تقنية استخلاص الماء من الهواء تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعتبر مصدراً مستداماً لمياه الشرب دون الحاجة للخدمات اللوجستية، كما أن هذه التقنية تساهم في إدارة الأزمات والكوارث من حيث توفير مورد مضمون للمياه النقية عند حدوث الكوارث والأزمات، ويساهم النظام في إضافة حلول لقضية الأمن المائي في الدولة، ويعتبر من الابتكارات المحفزة في مجال الزراعة لتحسين الأمن الغذائي.