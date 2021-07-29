«العين الساهرة» يبرز ملامح القطاع السياحي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

ناقش برنامج العين الساهرة دور الشرطة السياحية وهيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة وتعاونها في دعم هذا القطاع السياحي، وتعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة المحلية والاقليمية والعالمية.

وأشار النقيب غانم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحية في شرطة رأس الخيمة إلى امتلاك القسم لعدد من السيارات الفارهة، وأخرى صديقة للبيئة تقوم بالتواجد في مختلف الفعاليات السياحية، وفقاً لطبيعة كل فعالية ونوعية المركبات التي تحتاجها.

وأكد دور التعاون والتنسيق القائم والدائم بين قسم الشرطة السياحية وهيئة التنمية السياحية في دعم القطاع السياحي برأس، ودفع عجلة التطور في هذا القطاع لحصد المزيد من النجاحات، والحفاظ على مكانة رأس الخيمة التي تم اختيارها لعامين متتالين عاصمة للسياحة الخليجية.