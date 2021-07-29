عبدالله آل حامد:الأطباء جزء من قصة نجاح القطاع الصحي

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أن إتاحة الفرصة أمام الأطباء المقيمين في الدولة للحصول على الإقامة الذهبية التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات، يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تكريم وتقدير جهود الأطباء المقيمين الذين كانوا ولا زالوا جزءاً من قصة نجاح القطاع الصحي في الإمارات، والتي بدأت منذ خمسة عقود لتترجم رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» التي لا تزال تنير حاضرنا ومستقبلنا.

وتُعد توجيهات القيادة الرشيدة هذه تأكيداً على دور الأطباء المقيمين المحوري في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية.

وأوضح معاليه: «يواصل الأطباء المقيمون اليوم في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم العمل ضمن خط دفاعنا الأول إلى جانب كوادرنا الوطنية، مجسدين أسمى صور الإخلاص والتفاني والبذل، وواقفين صفاً واحداً خلف راية القيادة الرشيدة في مواجهة جائحة «كوفيد- 19»، للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ليؤكدوا أنهم أبطالنا في وجه التحديات وأنهم مصدر فخرنا، وجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وضمان استدامتها».

وأضاف معاليه: «تواصل قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، بخطوات ثابتة وواثقة توجيهاتها الحكيمة وجهودها العظيمة لتمكين أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة للمساهمة في تعزيز مسيرتها الطموحة نحو مستقبل واعد وخمسين عاماً مقبلة مليئة بالإنجاز والنجاح».