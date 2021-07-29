إطلاق اسم «النُّود» على منطقة «الخرير» في مدينة العين

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن استبدال اسم «منطقة الخرير» في مدينة العين باسم «النُّود»، في خطوة تهدف لإبراز الأهمية الكبيرة للمنطقة، وترسيخ المعاني التراثية وقيم الأصالة الإماراتية وتاريخها.

وتأتي تسمية المنطقة باسم «النود» ضمن استراتيجية الدائرة في تطوير نظم البيانات المكانية وربطها بالموروث الثقافي والحضاري للمنطقة. وفي إطار اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على تعزيز الموروث الأصيل، بما يتكامل مع التنمية الشاملة في إمارة ابوظبي.

ويشير الاسم الجديد (النُّود) إلى الهواء العليل في اللهجة الإماراتية، وهو اسم علم ينحدرُ من أصولٍ عربيّة ويرتبط بالموروث الثقافي للمنطقة.

وتوجه معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، بالشكر للقيادة الرشيدة على توجيهاتها المستمرة وحرصها على الحفاظ على الأصالة والتراث الإماراتي، وأضاف: «تشهد منطقة العين تطوراً مهماً في المشهد العمراني والحضاري، وتشكل لنا أولوية في التخطيط والتنفيذ وتطوير البيانات المكانية الخاصة بها بما يضمن الحفاظ على المحميات الطبيعية والاستدامة البيئية خلال تنفيذ المشاريع التي نتطلع لإنجازها في منطقة «النُّود».

(النُّود حالياً) تقع منطقة «النُّود» بالقطاع الشرقي لمدينة العين بالقرب من منطقتي ملاقط والظاهر، وتبعد مسافة 15 دقيقة من قلب مدينة العين، وتحتل مساحة قدرها 31 كيلومتراً مربعاً تقريباً، ويصل عدد سكانها إلى 40،000 ألف نسمة بحسب مسح مركز الإحصاء - أبوظبي لعام 2020، وسميت سابقاً بالخِرَيْرْ كونها منطقة «تَخُرُّ» أي تنزل وتتهاوى في انخفاضها، وكأن من يسير فيها يهبط بسرعة الى أسفلها.