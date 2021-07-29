محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان في فيينا علاقات البلدين والقضايا الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة لتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال معالي سيباستيان كورتس.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في العاصمة فيينا والذي رحب بزيارة سموه إلى النمسا، معرباً عن ثقته في أن الزيارة تشكل دفعاً قوياً لمسار العلاقات بين البلدين والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما.