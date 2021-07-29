«هاريس هوك».. مولود جديد في حديقة الحيوانات بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت حديقة الحيوانات بالعين وللمرة الأولى مولود «هاريس هوك»، وهو طائر جارح من فصيلة العقبان البازية التي تعود أصولها إلى قارة أميركا.

وقالت جواهر سالم الشامسي مشرف تدريب الطيور في الحديقة: يتمتع «الصغير» بصحة جيدة بعد إجراء الفحوصات البيطرية اللازمة، ويظل في حضانة أمه لمدة 40 يوماً قبل أن يشارك زملاءه وعائلته في عرض «جوارح الصحراء». ويحظى العرض بشعبية واسعة لدى الزوار ويضم فعاليات مختلفة تشارك فيها الصقور والنسور والبوم والببغاوات، مع فرص التقاط الصور التذكارية، وذلك يومياً في السادسة مساءً بمنطقة عرض الطيور.

وتضم حديقة الحيوانات بالعين - منذ عام 2004 - 6 أفراد من طائر «هاريس هوك»، ضمن مجموعة يبلغ عددها 87 طائراً من فصائل مختلفة. وبعكس الطيور الجارحة الأخرى، يُعد «هاريس هوك» من الطيور الاجتماعية التي تعيش في مجموعات، وتصطاد بشكل جماعي متعاون، لذلك تُلقب بذئاب السماء، ويمتد تواجدها من جنوب غربي أميركا إلى نصف أميركا الجنوبية. ويعيش «هاريس هوك» حتى 20 عاماً، ويتغذى على حيوانات متنوعة مثل السحالي والحشرات الكبيرة والثدييات الصغيرة وسواها. وتتنوع ألوانه بين البني الداكن والكستنائي والأحمر والأبيض، مع أرجل طويلة صفراء وذيول بيضاء، ويتراوح طول الطيور البالغة بين 46 و59 سنتيمتراً مع امتداد أجنحتها بين 103 و120 سنتيمتراً، فيما إناثها أكبر حجماً من الذكور.