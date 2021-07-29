محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن مركز دبي للتوحد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم/26/ لسنة 2021، بشأن مركز دبي للتوحُّد. وذلك سعياً لتعزيز مكانة دبي وجعلها مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة المُتخصِّصة للأفراد الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد. وتنفيذاً لهذا المرسوم، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس رقم/22/ لسنة 2021، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، برئاسة هشام عبدالله القاسم، وعُضويّة كُل من الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي، والدكتورة هند عبدالواحد الرستماني، وسامي ياقوت الريامي، وصالحة خليفة بن ذيبان الفلاسي، والدكتورة شيخة أحمد الرئيسي، بالإضافة إلى عضوية المُدير التنفيذي للمركز والذي يعين بقرار يُصدِره رئيس مجلس الإدارة. ويهدف المركز وفقاً للمرسوم رقم/26/ لسنة 2021، إلى المُساهمة في تنسيق وتوجيه الجُهود الإقليميّة المُتعلِّقة بالتعريف باضطراب طيف التوحُّد والتوعِية بأعراضِه ومُتطلّبات التعامُل المُلائِمة مع الأفراد الذين تم تشخيصُهم بهذا الاضطراب، وجعل الإمارة مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة المُعتمدة للأفراد الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، فضلاً عن زيادة وعي المُجتمع بحاجات الأشخاص الذين يُعانون من اضطراب طيف التوحُّد وأسرِهم، ودمجهم في المُجتمع من خلال تمكينِهم من الوصول إلى إمكاناتِهم الكامِلة بواسِطة أفضل برامج التربية الخاصّة وخدمات العلاج التأهيلي المُعتمدة عالميّاً.