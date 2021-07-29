رئيس غينيا بيساو يستقبل مفتش عام «الداخلية»

بيساو (وام)

استقبل فخامة عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية الذي يقوم بجولة لعدد من الدول الأفريقية، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون معها في المجالات الشرطية والأمنية.

وحمل فخامة عمر سيسكو إمبالو.. اللواء الريسي تحيات بلاده قيادة وحكومة وشعباً إلى قيادة دولة الإمارات وتمنياتهم للإمارات وشعبها دوام النمو والازدهار. وكان اللواء الريسي التقى أيضاً معالي بوتشي كاندي وزير الداخلية، وتيريزا ألكسندر رئيس مديرية القضاء الشرطي، وتم خلال اللقاءات بحث سبل التعاون في المجالات الشرطية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التنسيق الدولي لتعزيز أمن المجتمعات.

كما بحث اللواء الريسي مع المسؤولين في شرطة غينيا بيساو الارتقاء بعلاقات التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير مناهج التدريب الشرطي والأمني، وسبل التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية/الإنتربول/ حيث يشغل الريسي منصب عضو اللجنة التنفيذية في هذه المنظمة عن قارة آسيا، ويعمل على تعزيز العمل الدولي المشترك وإنجاح غاياته.