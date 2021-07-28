«صحة دبي» تبحث مجالات التحول الرقمي

دبي (وام)

بحث معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من هيئة الصحة بدبي، يترأسه عوض صغير الكتبي المدير العام للهيئة، وذلك في مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ «ديوا الرقمية» الذراع الرقمي للهيئة، سبل تعزيز التعاون بين «مورو» و«صحية دبي» خاصة في مجال لتحول الرقمي.

وقال معاليه خلال اللقاء: إن شركة مورو تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال الحلول الرقمية.

وأضاف الطاير أن خدمات مورو تتماشى مع مبادرة دبي«10X» لجعل دبي تسبق مدن العالم بعشر سنوات. وتحظى شركة مورو بدعم كافة الجهات المعنية، وهو ما يضمن التزامنا الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والامتثال للمتعاملين، ونحن على ثقة من أن خدماتنا سيكون لها تأثير ملموس في رحلة التحول الرقمي لهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى المساهمة في جعل دبي أذكى مدينة في العالم.