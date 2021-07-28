900 استشارة أسرية قدمتها «إسلامية دبي»

دبي (وام)

قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متمثلة بإدارة التثقيف والتوجيه الديني، أكثر من 900 استشارة أسرية حتى يونيو الماضي من قبل وعاظ واختصاصيين، في إطار تحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي وتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي.

وأوضحت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني، أن خدمة الاستشارات في الدائرة تعتبر منصة تفاعلية مباشرة؛ إذ تشتمل الاستشارات على عدد متنوع من المجالات الدينية والأسرية والاجتماعية والعلمية والتربوية.