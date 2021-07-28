3 آليات للإبلاغ عن الإساءة للأطفال

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وزارة الداخلية، 3 آليات للإبلاغ عن الإساءة للأطفال، تتمثل في استخدام زر الاستغاثة بتطبيق «حمايتي»، والاتصال للحالات الطارئة عبر الرقم 999، إضافة إلى الاتصال عبر الخط الساخن لحماية الأطفال 116111، ضمن جهود الوزارة لحماية الأطفال من الإساءة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن تطبيق «حمايتي» يأتي لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال، حيث يعد ضمن الجهود المتواصلة للاستعانة بتقنيات التكنولوجيا الذكية، لتعزيز جودة الحياة وأمن وسلامة كافة فئات المجتمع، وضمن إطار رؤية الحكومة الاتحادية لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وأماناً.

تطبيق شامل

ولفتت الوزارة إلى أن التطبيق يعد أول تطبيق شامل على مستوى العالم لبلاغات الإساءة للأطفال، ويمنح المستخدمين القدرة على فتح البلاغات بطريقة سهلة تحافظ على سرية وهوية المبلغ والضحايا، سواء خلال تواجدهم في الدولة أو خارجها، كما يوفر طلب الاستغاثة الفورية وإرسال طلبات الاستغاثة بضغطة زر لغرف العمليات بالقيادات العامة للأجهزة الشرطية في الدولة. وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتضمن نبذة عن القوانين والتشريعات المتصلة بحماية الطفل، بهدف تعزيز الوعي العام حول قانون حقوق الطفل وديمة، وجهود مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية واختصاصاته ودوره المتمثل في تطوير وتنفيذ المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات.

4 خطوات

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تقديم البلاغ عبر 4 خطوات، تتمثل في الضغط على أيقونة التبليغ في التطبيق، واختيار نوع المبلّغ، حيث يمكن للأطفال الضحايا الإبلاغ عن أي حالات اعتداء وقعت لهم، ثم إدخال بيانات الطفل المُعتدى عليه ومكان الاعتداء، واختيار وصف ونوع الاعتداء وحالة الطفل الضحية بعد الاعتداء وإرسال البلاغ، حيث يتم مراجعة البلاغات الواردة عبر التطبيق.

وحددت وزارة الداخلية، من خلال التطبيق حقوق المبلغ وتتمثل أن للمبلغ عن حالات الإساءة للأطفال الحق في عدم الكشف عن هويته وكذلك ضمان السرية التامة للمعلومات التي تخصه، كما يعتبر إبلاغه مساعدة للسلطات المختصة ولا يتحمل أي مساءلة في حال كان البلاغ صحيحاً بالواقعة وفي المعلومة الصادرة عنه، وفي حال غلب الشك على المبلغ في وقوع الإساءة، يؤخذ بصفة حسن النية.