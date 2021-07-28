شرطة الشارقة تطلق «أمّن واطمئن»

الشارقة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة مراكز الشرطة الشاملة ومديرية شرطة المناطق الخارجية حملة توعية تحت شعار «أمّن واطمئن»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ومركز توجيه، بهدف توعية أصحاب المحال والمنشآت التجارية للحد من السرقة. وأوضح العقيد يوسف عبيد حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة أن الحملة ستستمر لمدة شهر، وتتمثل رسالتها في توعية أصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والتحقق من تشغيل الإنارة، وتفعيل كاميرات المراقبة المتصلة بأجهزة إنذار داخل المنشأة وخارجها مع توفر خاصية ربطها بالهواتف المتحركة، ووضع أقفال ذات جودة عالية والتنبيه على عدم ترك مبالغ مالية في المحل، تجنباً للسرقة، وسعياً نحو تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.