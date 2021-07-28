محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

كما تبادل سموه ورئيس وزراء بريطانيا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.