تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً نهاراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:35 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة 22:26 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزر الثاني عند الساعة 07:20 .