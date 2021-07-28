شرطة دبي تلقي القبض على عصابة الـ «13 مليون درهم»

دبي ( الاتحاد)

تمكنت شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في أقل من 10 ساعات من تلقي البلاغ، من إلقاء القبض على عصابة منظمة من الجنسية الأوروبية متمرسة في جرائم السطو وسرقة المجوهرات، كانت قد سطت على معرض سيارات وسرقة جواهر وساعات ثمينة تقدر قيمتها بنحو 13 مليون درهم.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن فريق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بذل جهداً كبيراً للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات إلى أصحابها، على الرغم من عدم توافر أي أدلة تدل على هويتهم، مشيراً إلى أنه بفضل الجاهزية التامة للفرق الميدانية في التعامل مع جميع الأحداث في مختلف الأوقات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تم التوصل للجناة في وقت قياسي.

شرطة دبي تلقي القبض على عصابة الـ «13 مليون درهم»



وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن العصابة استغلت ضعف الإجراءات الأمنية في معرض السيارات، وهو ما سهل عملية تنفيذ الجريمة، مستخدمين قطعة حديدية لخلع إحدى واجهات المحل الزجاجية في وقت قياسي، وفروا بالمسروقات على دراجات نارية مسروقة أيضاً، إلى جهة مجهولة دون ترك أي أدلة تدل على هويتهم، لافتاً إلى أن العصابة تتكون من 3 أشخاص من الجنسية الأوروبية محترفين في السطو والسرقة.