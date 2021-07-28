السماح للشاحنات باستخدام طريق العين - دبي(E66) خارج أوقات الذروة

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة نقل البضائع بالشاحنات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، أعلن مركز النقل المتكامل وبالتعاون مع بلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي أنه سيسمح اعتباراً من اليوم الموافق 28 يوليو 2021، بتنقل الشاحنات من وإلى إمارة دبي باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين - دبي/ E66) مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحاً، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى الكلي لوزن الشاحنة المسموح به 45 طناً.

وفي الوقت نفسه، أكد المركز أن القرارات المانعة لاستخدام الطرق الأخرى من قبل الشاحنات تبقى سارية المفعول، مضيفاً أنه لن يسمح للشاحنات بعبور طريق الشويب نحو الإمارات الشمالية حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية حالياً في الطريق.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه المبادرة تأتي في سياق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية الملائمة التي تسهل الحركة التجارية بين إمارات الدولة وتدعم انسيابية حركة الشاحنات وترتقي بمعايير السلامة على الطرق، مضيفاً أنها تختصر المسافة وزمن الرحلة للشاحنات وتقلل من التكاليف التشغيلية، كما تحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق وتدعم استدامتها.