الطقس صحو ومغبر نهاراً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار. حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:06 والمد الثاني عند الساعة 03:30 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:38. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:51 والمد الثاني عند الساعة 00:59 والجزر الأول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:49.