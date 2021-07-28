مصابيح «صديقة للبيئة» في حدائق الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إنجاز أعمال استبدال الإنارة في 6 حدائق بإنارة صديقة للبيئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تماشياً مع استراتيجيتها في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وترشيد الاستهلاك.

وقال المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، إن المشروع يجسد حرص البلدية على المحافظة على البيئة، وغرس هذه الثقافة لدى أفراد المجتمع.

من جانبها أوضحت المهندسة سوسن بطي بن حديد، مدير إدارة المرافق والمشاريع في بلدية مدينة الشارقة أنه تمت تزويد حدائق سمنان ودسمان والطلاع والرفاع والشهباء والطرفا بإنارة صديقة للبيئة، من خلال استبدال الإنارة التقليدية، ونوهت بأن البلدية أنجزت أعمال استبدال الإنارة التقليدية بإنارة صديقة للبيئة لـ32 حديقة حتى الآن، وتواصل أعمالها في بقية الحدائق ضمن خطتها السنوية.