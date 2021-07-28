تعاون بين «الأرشيف الوطني» ونظيره الكولومبي

أبوظبي (وام)

وقّع الأرشيف الوطني الإماراتي والأرشيف الوطني لجمهورية كولومبيا مذكرة تفاهم ترمي إلى التعاون في الأنشطة التي تعزز التبادل الثقافي والمعرفي، وتنفيذ برامج التدريب الأرشيفية، وتبادل الخبرات في مجال الأرشيف.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز العمل المشترك في مجال الأرشفة والتوثيق، ودعم الأهداف التي تصبّ في مصلحة دعم قطاع التراث الثقافي والوثائقي في كلا البلدين الصديقين وعلى الصعيد الدولي. وقع المذكرة «عن بُعد» الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وإنريك سيرانو مدير عام الأرشيف الكولومبي، بحضور سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، وخايمي أمين سفير كولومبيا لدى الدولة، وعبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، وعدد من المسؤولين من الأرشيفين الوطنيين في البلدين الصديقين.

وأشاد سالم راشد العويس بالأرشيف الوطني الإماراتي ودوره الكبير في حفظ ذاكرة الوطن، وحثّ الأرشيفين على تعزيز العلاقات البناءة التي من شأنها تطوير العمل الأرشيفي والارتقاء به.

ومن جانبه عبر السفير الكولومبي عن أمله بأن تكون هذه المذكرة وسيلة لتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد الأرشيفي والوثائقي. وبدوره أعرب الريسي عن أمله بأن تفتح هذه المذكرة الباب أمام التعاون في جميع المجالات وخصوصاً في مجال الأرشفة الإلكترونية وتحدياتها، وفي مجال ترميم واستدامة الوثائق التاريخية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وركزت بنود مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في البرامج والأنشطة ذات المنفعة المتبادلة، والمشاركة فيها، ودعمها، والبحث في مصادر الأرشيف والمواد المتعلقة بتاريخ كل منهما في مقتنيات الطرف الآخر، وفي رقمنة هذه الوثائق وتبادلها، وتبادل الخبراء في مجال الأرشيف لتبادل المعرفة، وتنفيذ برامج التدريب الأرشيفية، والتعاون في الأنشطة التي تعزز التبادل الثقافي.