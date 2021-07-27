«حمدان بن محمد الذكية» تختتم مساري «البحث العلمي» و«ريادة الأعمال»

دبي (الاتحاد)

اختتمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مؤخراً مساري «رواد الأعمال» و«البحث العلمي» من برنامج «سفراؤنا الوطني» (استعداد)، المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات التي أطلقتها «وزارة التربية والتعليم»، ضمن منظومتها المهارية والأكاديمية عن بُعد لصيف عام 2021. ونظّمت الجامعة بنجاح دورتين افتراضيتين تحت عنوان «مناهج البحث العلمي: المفاهيم والمهارات» و«أساسيات ريادة الأعمال»، ما أثمر عن تخريج 48 طالباً و4 مدرّسين من «وزارة التربية والتعليم» في الإمارات.

واستمرت الدورتان أسبوعين، واستقطبتا اهتماماً لافتاً مع التحاق 9 طلبة من المملكة العربية السعودية، وشهد برنامج «استعداد» نجاحاً لافتاً في ظل الدعم اللامحدود من الجامعة التي قدّمت للمشاركين فرصة الاستفادة من مكتبتها الذكية ضمن الحرم الجامعي الذكي.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة : «تندرج مشاركتنا في دعم برنامج «سفراؤنا الوطني» (استعداد) في إطار جهودنا السبّاقة لتخريج سفراء معرفة ومبتكرين وعلماء ورواد أعمال وصنّاع قرار وقادة مستقبل. ويشرّفنا أن نكون مجدداً جزءاً من المساعي الوطنية لإنجاح البرنامج النوعي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في سبيل بناء جيل مسلّح بالعلم والمعرفة والابتكار.