بلدية العين تنفذ حملة تفتيشية في «الصناعية»

محمد البلوشي (العين)

نفذت بلدية مدينة العين حملة تفتيشية على المنشآت التجارية غير الغذائية لورش الإصلاح والصيانة في منطقة «صناعية العين» وعددها 118 منشأة، وذلك خلال الحملة التي تستمر الحملة لمدة 10 أيام، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحة العامة والتخصصية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد -19. وتستهدف الحملة أصحاب وملاك ورش الإصلاح والصيانة وكذلك العاملين في هذه الورش حيث ضمت الحملة كمرحلة أولى محلات إصلاح الصمامات وتنقية المياه ومحلات الحدادة واللحامة، وتم توعية المستهدفين بالالتزام بمعدات السلامة المهنية واتخاذهم الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم تحرير الإنذارات والمخالفات للمحلات غير الملتزمة.

وقال سلطان محمد المزروعي – رئيس قسم الأنشطة الصحية: قام مفتشو قسم الأنشطة الصحية بإدارة الصحة العامة بزيارة المحلات غير الملتزمة باشتراطات الصحة العامة والتخصصية للمنشآت التجارية غير الغذائية لورش الإصلاح والصيانة، وذلك من أجل التأكد من النظافة العامة داخل المنشأة وعمل الصيانة اللازمة لها، وتوفير جميع متطلبات الحماية والسلامة للعاملين.