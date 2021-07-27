«بلدية عجمان» تعتمد 50 ألف عقد في النصف الأول

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن اعتماد 31.785 عقداً سكنياً و14.135عقداً تجارياً و128 عقداً استثمارياً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال عمار عبد الكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري بدائرة البلدية: إن إمارة عجمان أصبحت اليوم مدينة جذب للجميع حيث توفر مقومات مثالية للسكن الآمن وتقدم تسهيلات متنوعة للمستثمرين لفتح المشاريع الناجحة والمستمرة. ولفت إلى أن الكفاءات المؤهلة في إدارة التنظيم الإيجاري نجحت في تبسيط الإجراءات الواجب اتباعها من المتعاملين من خلال توفير التطبيقات الذكية، والتي أسهمت في التسهيل على المستأجرين والمكاتب العقارية والملاك. وأضاف أن عدد عقود سكن العمال المعتمدة شهد ارتفاعاً هذا العام حيث بلغ 76 عقداً، فيما بلغ عدد عقود سكن الموظفين المعتمدة 45 عقداً.

وأوضح مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن قسم فض المنازعات الإيجارية استقبل خلال النصف الأول من العام الحالي 3028 دعوى.