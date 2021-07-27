576 سائقاً استفادوا من «تخفيض النقاط المرورية» في أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

استفاد 576 سائق مركبة مسجلة بحقهم نقاط مرورية في إمارة أبوظبي من دورات تخفيض النقاط المرورية، واسترجاع رخص القيادة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 ضمن جهود قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية بقطاع أمن المجتمع.

وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالإنابة في قطاع أمن المجتمع، أن القسم حقق مؤشرات أداء فترة خلال الستة أشهر الماضية، لافتاً إلى إطلاق مبادرة «لا تراكم نقاطك» ضمن جهود التوعية والتي تركز على استخدام التقنيات الحديثة لنشر ثقافة النقاط المرورية.

وأشار إلى أن الإدارة حققت في حملتها الأولى «ليكن شهر سلام وأمان» بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع نجاحاً استثنائياً؛ إذ استهدفت أكثر من نصف مليون مركبة بواقع 696.458 مركبة في أكثر من 62 محطة.

وذكر أن قسم برامج النقاط المرورية يعمل على تطوير ممارسة النقاط المرورية في إمارة أبوظبي من خلال العمل على تطوير برامج النقاط المرورية لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى برنامج النقاط المرورية عن بُعد، إلى جانب عدد من البرامج الشاملة والمتنوعة.

وأضاف: يمكن للجمهور الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالنقاط المرورية وتحديثات القسم وسهولة الوصول إليه من خلال بروشور رقمي تم إطلاقه مؤخراً، ونصح السائقين الذين تجاوزوا الحد التراكمي للنقاط المرورية (24) نقطة إلى الانضمام للبرنامج لتعديل السلوكيات المرورية وتأهيلهم عبر الدورات المتخصصة.

وذكر أن البرامج الخدمية للنقاط المرورية مستمرة عبر تقنية الفيديو كونفيرس في أبوظبي والظفرة والعين بعدة لغات «اللغة العربية والإنجليزية والأوردو» مع توفير خدمات الرد على استفسارات المراجعين، وتسجيل الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية، بما يعزز من الارتقاء بمفهوم التواصل مع الجمهور من خلال اتصالهم هاتفياً على رقم بدالة عونك المباشر(8003333).